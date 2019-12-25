В областном хокимияте обсудили проблемы жилищно-коммунального хозяйства

Неделю назад был рассмотрен ряд имеющихся недостатков в многоквартирных домах города Самарканда, выявленных во время проверки рабочей группой. Это неработающие лифты, отсутствие детских площадок, железных дверей с кодовыми замками, переполненные водой подвалы и другое. На прошлом собрании были поставлены конкретные задачи перед руководителями секторов и ответственных организаций по исправлению ситуации.









Для чего нужны председатели ширкатных хозяйств? В чем заключается их деятельность? На что идут сборы от населения? Такими вопросами задался хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов.

Была проанализирована работа, проведенная в каждом секторе. Точнее, невыполненная. Критике была подвергнута работа руководителей четырех секторов. За минувшую неделю нет заметных действий. Отмечалось, что 66 новых многоэтажных домов, сданных в эксплуатацию, до сих пор не подключены к ширкатам, хотя приняты управлениями архитектуры и государственного кадастра. В их числе 10 домов в ширкатном хозяйстве «Боги Темур» массива Сартепа первого сектора. Вокруг дома не проведена благоустроительная работа и не очищены ирригационные сети, до сих пор лежит бытовой и строительный мусор.

Ширкатное хозяйство «Геол коммунал Сервис» второго сектора обслуживает 10 многоэтажных домов. Из-за не подключения к центральной отопительной системе, в некоторых квартирах применяются нестандартные методы обогревания, что является нарушением правил жилищно-коммунального фонда. По улице Ибн Сина зафиксированы сломанные скамейки, загрязненные арыки, требующие ремонта детские площадки и ирригационные сети.

В ширкате «Мушег Коммунал Сервис», относящемуся к третьему сектору, 15 многоэтажных домов. Техническое состояние домов №№36,37,38,39,40,41 и 43 в массиве Согдиана не соответствует требованиям. В одном доме протекает крыша, в другом - протечка водопроводных труб в подвале. В ширкатном хозяйстве «Саховатли Кишилар» 13 домов нуждаются в ремонте фасадной части и уборке подвалов. Также зафиксированы переполненные водой подвалы, протекающие крыши, незаконные постройки и другое по улицам Гагарина и Амира Тимура.

Три дома ширкатного хозяйства «Беруний Ешлик Сервис» четвертого сектора были сданы в эксплуатацию в 2015-2016 годах. Но, до сих пор не подключены к ширкату. Хоть и прошло три-четыре года после завершения строительных работ, фасады домов и тротуары снова нуждаются в ремонте.

На мероприятии говорилось об огромных долгах по обязательным взносам жителей ширкатов. В списке злостных неплательщиков с миллионными долгами и работники госучреждений.





Всем руководителям ответственных структур были даны конкретные сроки для решения имеющихся проблем.

Зарина Амритдинова