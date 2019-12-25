Повторные выборы пройдут в 25 округах

В итоговых протоколах трех избирательных округов Самаркандской и Ферганской областей были выявлены арифметические ошибки. Повторные выборы пройдут уже не в 22, а в 25 избирательных округах.

При изучении итоговых протоколов были выявлены арифметические ошибки в процессе определения результатов выборов по трем избирательным округам, сообщил заместитель председателя ЦИКа Махмуд Истамов. Это 67-й Пастдаргомский избирательный округ Самаркандской области, 102-й Яйпанский и 106-й Багдадский избирательные округа Ферганской области.

Ошибка была допущена при подсчете результатов голосования и при переводе этих результатов в проценты, отметил Махмуд Истамов.