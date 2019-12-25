» » » Повторные выборы пройдут в 25 округах
﻿
  • 25 декабрь 2019 14:46
  • 41

Повторные выборы пройдут в 25 округах

В итоговых протоколах трех избирательных округов Самаркандской и Ферганской областей были выявлены арифметические ошибки. Повторные выборы пройдут уже не в 22, а в 25 избирательных округах.

 

Повторные выборы пройдут в 25 округах

 

При изучении итоговых протоколов были выявлены арифметические ошибки в процессе определения результатов выборов по трем избирательным округам, сообщил заместитель председателя ЦИКа Махмуд Истамов. Это 67-й Пастдаргомский избирательный округ Самаркандской области, 102-й Яйпанский и 106-й Багдадский избирательные округа Ферганской области.

 

Ошибка была допущена при подсчете результатов голосования и при переводе этих результатов в проценты, отметил Махмуд Истамов.


Похожие статьи:
﻿
В стране начались выборы

В стране начались выборы

Новости Самарканда / ТОП
﻿
На 4 избирательных участках в Самарканде избирательный процесс будет транслироваться в режиме онлайн

На 4 избирательных участках в Самарканде избирательный процесс будет транслироваться в режиме онлайн

Новости Самарканда
﻿
С 1 мая в Самаркандской области начнутся выборы председателей сходов граждан махаллей

С 1 мая в Самаркандской области начнутся выборы председателей сходов граждан махаллей

Новости Самарканда
﻿
Самарканд готовится к Выборам Президента Узбекистана

Самарканд готовится к Выборам Президента Узбекистана

Политика / Новости Самарканда / ТОП
﻿
Избирательная кампания по выборам - 2015 в самом разгаре

Избирательная кампания по выборам - 2015 в самом разгаре

Политика / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика