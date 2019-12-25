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  • 25 декабрь 2019 12:30
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Канадский фуд-блогер приехал в Самарканд, чтобы попробовать узбекскую кухню

Канадский фуд-блогер приехал в Самарканд, чтобы попробовать узбекскую кухнюКанадский фуд-блогер Тревор Джеймс приехал в Самарканд, чтобы попробовать узбекскую кухню. Блогер ведет на YouTube канал The Food Ranger, посвященный гастрономическому туризму, сообщает Podrobno.uz.

 

Начав вести канал в марте 2013 года, на сегодняшний день Тревор Джеймс набрал 3,68 миллиона подписчиков на YouTube и 680 тысяч в Инстаграмме.

 

Как рассказали в департаменте по развитию туризма Самаркандской области, блогер приехал в Самарканд 23 декабря. Тревор Джеймс снял на видео процесс приготовления знаменитого самаркандского плова, лепёшки, шашлыков и самсы, а также побывал в главных туристических точках города.

 

Видеоблоги Тревора Джеймса привлекут в регион новых туристов и продемонстрируют западному зрителю возможности путешествий по Самаркандской области, считают в департаменте.


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