Канадский фуд-блогер приехал в Самарканд, чтобы попробовать узбекскую кухню

Канадский фуд-блогер Тревор Джеймс приехал в Самарканд, чтобы попробовать узбекскую кухню. Блогер ведет на YouTube канал The Food Ranger, посвященный гастрономическому туризму, сообщает Podrobno.uz.

Начав вести канал в марте 2013 года, на сегодняшний день Тревор Джеймс набрал 3,68 миллиона подписчиков на YouTube и 680 тысяч в Инстаграмме.

Как рассказали в департаменте по развитию туризма Самаркандской области, блогер приехал в Самарканд 23 декабря. Тревор Джеймс снял на видео процесс приготовления знаменитого самаркандского плова, лепёшки, шашлыков и самсы, а также побывал в главных туристических точках города.

Видеоблоги Тревора Джеймса привлекут в регион новых туристов и продемонстрируют западному зрителю возможности путешествий по Самаркандской области, считают в департаменте.