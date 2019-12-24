Наибольшее количество обращений в профсоюзы связано с нарушением трудовых прав граждан

В 2019 году около 250 вновь созданных неправительственных организаций стали членами региональных профсоюзов, обеспечивая социальную защиту около 5000 работников.

Такой низкий показатель нас не устраивает, говорилось на брифинге Самаркандского областного объединения профсоюзных организаций.

На пресс-конференции, посвященной итогам года отмечалось, что в конце года около 5000 граждан и их семьи со стороны регионального профсоюза и ООО «Шухрат Ороми» были обеспечены путевками на санитарно-курортное лечение на 7 миллиардов 680 миллионов 250 тысяч сумов.

3 миллиарда 66 миллионов 600 тысяч сумов было потрачено на финансирование оздоровительных лагерей для содержательного отдыха около 10 000 детей.

Кроме того, на пресс-конференции речь шла о несчастных случаях в рабочее время. Всего за отчетный период зарегистрировано 4 случая, один из них со смертельным исходом.

Для оказания помощи 1575 молодым семьям, работающим в организациях и учреждениях и нуждающимся в материальной поддержке, была оказана финансовая помощь на сумму 68,9 млн. сумов.

По словам докладчиков, 262 обращения граждан о трудовых правах, незаконном увольнении работников и несвоевременной выплате заработной платы были рассмотрены и решены положительно.

Зарина Хакбердиева