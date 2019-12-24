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  • 25 декабрь 2019 12:03
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Наибольшее количество обращений в профсоюзы связано с нарушением трудовых прав граждан

В 2019 году около 250 вновь созданных неправительственных организаций стали членами региональных профсоюзов, обеспечивая социальную защиту около 5000 работников.

 

Наибольшее количество обращений в профсоюзы связано с нарушением трудовых прав граждан

  

Такой низкий показатель нас не устраивает, говорилось на брифинге Самаркандского областного объединения профсоюзных организаций.

 

На пресс-конференции, посвященной итогам года отмечалось, что в конце года около 5000 граждан и их семьи со стороны регионального профсоюза и ООО «Шухрат Ороми» были обеспечены путевками на санитарно-курортное лечение на 7 миллиардов 680 миллионов 250 тысяч сумов.

 

3 миллиарда 66 миллионов 600 тысяч сумов было потрачено на финансирование оздоровительных лагерей для содержательного отдыха около 10 000 детей.

 

Кроме того, на пресс-конференции речь шла о несчастных случаях в рабочее время. Всего за отчетный период зарегистрировано 4 случая, один из них со смертельным исходом.

 

Для оказания помощи 1575 молодым семьям, работающим в организациях и учреждениях и нуждающимся в материальной поддержке, была оказана финансовая помощь на сумму 68,9 млн. сумов.

 

По словам докладчиков, 262 обращения граждан о трудовых правах, незаконном увольнении работников и несвоевременной выплате заработной платы были рассмотрены и решены положительно.

 

Зарина Хакбердиева


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