» » » В Самарканде «Spark» сбил двух пешеходов, одна погибла
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  • 24 декабрь 2019 19:22
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В Самарканде «Spark» сбил двух пешеходов, одна погибла

22 декабря 2019 года примерно в 23:30 часов, водитель автомобиля марки «Spark» 30-летний А.З., управляя автомобилем по 4-километру автомобильной дороги 4R48 «Эшимоксок-Жомбой», пролегающей по махалле «Саричшама» Джамбайского района, наехал на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть дороги, 30-летних Ф.Р. и З.Р.
 

В Самарканде «Spark» сбил двух пешеходов, одна погибла

 

По данным следственного департамента при МВД Республики Узбекистан, в результате ДТП оба пешехода получили тяжкие телесные повреждения, Ф.Р скончалась по дороге в медицинское учреждение, а З.Р. госпитализирована в районное медицинское учреждение.


По данному факту Следственным отделом при ОВД Джамбайского района возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекших смерть человека). Ведется предварительное следствие.

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