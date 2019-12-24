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  • 24 декабрь 2019 16:16
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Канадский фуд-блогер приехал в Самарканд, чтобы попробовать узбекскую кухню

23 декабря текущего года в город Самарканд прибыл блогер из Канады Тревор Джеймс, также известный на YouTube как «The Food Ranger». Джеймс ведет видео блог о еде и путешествиях с марта 2013 года, и с тех пор его канал вырос до 3,68 миллионов подписчиков на Youtube канале и 680 тысяч в инстаграмме.

 

Канадский фуд-блогер приехал в Самарканд, чтобы попробовать узбекскую кухню


В Самарканде он ознакомился с процессом приготовления знаменитого самаркандского плова, лепёшки, шашлыков и самсы. Во время проведения съёмочных работ Джеймс отметил вкус и неповторимость самаркандской еды. Помимо этого он так же ознакомился с достопримечательностями города.

 

Канадский фуд-блогер приехал в Самарканд, чтобы попробовать узбекскую кухню

  

Видео блоги Тревора Джеймса, снятые в Самарканде о еде и достопримечательностях, послужат презентацией туристического продукта Самаркандской области и дальнейшему привлечению туристов в регион.


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