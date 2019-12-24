На главных улицах Самарканда все чаще стали появляться небольшие деревянные домики для мусорных контейнеров. Они не только скрывают полный бак с бытовыми отходами, но и препятствуют распространению мусора, защищая его от ветра, дождя и снега.

Согласно данным ГУП «Мароканд обод», по городу установлено пока 40 домиков. Их можно увидеть на улицах Узбекистанской, Мирза Улугбека, Бустансарой, Амира Темура и других. В перспективе увеличить их количество до ста.

В день по г. Самарканду собирается в среднем 500 тонн мусора, принимаются по 40-50 заявок.

Несмотря на наличие контейнеров, наш народ продолжает загрязнять окрестность, выбрасывая отходы в неположенном месте, жалуются работники благоустройства.

Нужно отметить, установка деревянных домиков-один из результатов подписанного соглашения между Французским агентством развития и Республикой Узбекистан, в частности ГУП «Мароканд обод».

Зарина Хакбердиева