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  • 24 декабрь 2019 15:24
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Домики для мусорных контейнеров

На главных улицах Самарканда все чаще стали появляться небольшие деревянные домики для мусорных контейнеров. Они не только скрывают полный бак с бытовыми отходами, но и препятствуют распространению мусора, защищая его от ветра, дождя и снега.

 

 

Согласно данным ГУП «Мароканд обод», по городу установлено пока 40 домиков. Их можно увидеть на улицах Узбекистанской, Мирза Улугбека, Бустансарой, Амира Темура и других. В перспективе увеличить их количество до ста.

 

В день по г. Самарканду собирается в среднем 500 тонн мусора, принимаются по 40-50 заявок.

 

Несмотря на наличие контейнеров, наш народ продолжает загрязнять окрестность, выбрасывая отходы в неположенном месте, жалуются работники благоустройства.

 

Нужно отметить, установка деревянных домиков-один из результатов подписанного соглашения между Французским агентством развития и Республикой Узбекистан, в частности ГУП «Мароканд обод».

 

Зарина Хакбердиева

 

 


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