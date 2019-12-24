» » » Отчего реконструкция главного корпуса СамГАСИ не завершена в срок?
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  • 24 декабрь 2019 15:11
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Отчего реконструкция главного корпуса СамГАСИ не завершена в срок?

Реконструкция главного корпуса СамГАСИ была начата еще в конце января текущего года. Генеральным подрядчиком со строительной командой в составе около двухсот человек выступила строительная фирма «Сармоя сервиз», выигравшая конкурс госпоставки.

 

 

В феврале журналистами веб-сайта ств.уз был подготовлен репортаж о процессе реконструкции. По словам прораба, завершение строительных работ было запланировано на конец лета. Уже с нового учебного года студенты должны были учиться в обновленном месте.

 

Однако реконструкция до сих пор продолжается. Как комментирует помощник прораба стройфирмы Максуд Халилов, основная причина задержки связана с приостановкой выделения денежных средств. Погодные условия также негативно повлияли, говорит застройщик. Большинство рабочих гриппуют и находятся в отпуске.

 

В целом процесс реконструкции, хоть и не полным ходом, но все же идет. На данный момент выполнено 80 % работ. Девятиэтажное здание вуза поэтапно демонтировано, старые, отжившие свой срок, оконные и дверные рамы заменены на современные. Параллельно сломаны стены и перегородки, кровля, металлические конструкции. Фундамент остается неизменным.

 

Напомним, на реконструкцию главного корпуса СамГАСИ выделен 31 миллилард сумов.

 

Зарина Хакбердиева

 

 


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