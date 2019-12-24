Предпринимателю, построившему отель в Самарканде, компенсировали 4 млрд сумов

Предпринимателю, построившему гостиницу, вручён первый сертификат на сумму 4 080 000 000 сумов в качестве компенсации затрат согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 5 января 2019 года №4095 «О мерах по ускоренному развитию туристской отрасли».

Денежный сертификат самаркандской гостинице «Grand Hotel Sogdiana» в размере 4 080 000 000 сумов был вручен 21 декабря в рамках торжественного открытия горнолыжного курорта «Amirsoy» заместителем Премьер-министра Республики Узбекистан Азизом Абдухакимовым, сообщает Госкомтуризма.

Согласно Постановлению Кабинета Министров от 27 мая 2019 года № 433 «О мерах по созданию благоприятных условий для дальнейшего развития деятельности гостиничных хозяйств», субсидия выделяется из Государственного бюджета инвесторам при строительстве новой гостиницы и аналогичного средства размещения с номерным фондом не менее 50 номеров для категории 3 звезды и 100 номеров для категории 4 звезды.

При этом новая гостиница должна быть введена в эксплуатацию до 1 января 2022 года. Субсидия инвесторам выделяется 1 раз, её размер с ежегодной индексацией в процессе утверждения параметров государственного бюджета на следующий год составляет:

- 40 млн сумов за каждый номер в гостиницах с категорией 3 звезды;

- 65 млн сумов за каждый номер в гостиницах с категорией 4 звезды.

13 ноября 2019 года решением ГУП «Центр по сертификации туристских услуг» гостинице «Grand Hotel Sogdiana» была присвоена категория 3 звезды. Гостиница «Grand Hotel Sogdiana», принадлежит ООО «Dobusiya Samarqand Aqualand». Гостиница включает в себя 102 номера, рассчитанных на прием 204 постояльцев.

Строительство гостиницы началось в августе 2017 года. В сентябре 2019 года объект был сдан в эксплуатацию. В гостинице создано более 35 новых рабочих мест.