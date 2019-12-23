» » » Более 1,4 млн самаркандцев проголосовали на выборах
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  • 23 декабрь 2019 10:51
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Более 1,4 млн самаркандцев проголосовали на выборах

По данным Центральной избирательной комиссии 22 декабря в Самарканде в голосовании приняло участие более 1,4 млн человек, что составляет 72,3%. Голосование проходило в 1052 избирательных участках Самарканда.

 

Более 1,4 млн самаркандцев проголосовали на выборах

 

Всего в стране на 10260 избирательных участках проголосовало 13 миллионов 355 тысяч 911 из 18 миллионов 797 тысяч 810 зарегистрированных избирателей.


Напомним, с Самаркандской области в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан будут избраны 16, областной Кенгаш народных депутатов - 60, городские и районные Кенгаши - 480 депутатов.


Хоким Самаркандской области Э.Турдимов выразил свою благодарность всем гражданам, принявшим активное участие в прошедших выборах, а депутатам, избранным гражданами, пожелал оправдать проявленное доверие и верно служить народу!


В настоящее время ведется подсчет голосов. Предварительные результаты выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса будут объявлены 23 декабря в 14:00. Об этом сообщает Самсити.уз со ссылкой на ЦИК.

 


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