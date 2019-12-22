22 декабря-День выборов

Сегодня в стране начались выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и в местные кенгаши.





В выборах участвуют пять политических партий – Демократическая партия "Миллий тикланиш", Социал-демократическая партия "Адолат", Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП) и Экологическая партия.

Голосование во всех участках началось с исполнения государственного гимна. Напомним, всего по вилояту функционируют 1052 избирательных участка, в 4 из них процесс выборов транслируется в режиме онлайн.

В избирательном участке №92, расположенном в здании юридического профессионального колледжа, установлены две камеры видеонаблюдения. Участок охватывает 1323 граждан.

Голосовать будут, как ожидается, 20 миллионов избирателей по всей республике, в том числе 2 миллиона молодых людей, для которых эти выборы станут первыми. Только в Самарканде число голосующих составляет 2 миллиона 312 тысяч.

Зарина Хакбердиева