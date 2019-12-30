В стране начались выборы

Вот и 100-дневная избирательная кампания подошла к концу. А сегодня, 22 декабря, в 8:00 был дан старт выборам.
С раннего утра избирательные участки полны людьми. Голосование во всех участках началось с исполнения государственного гимна
Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов со своей семьёй проголосовал в избирательном участке 140
Напомним, по области создано 1052 избирательных участка, избирательный процесс будет транслироваться в режиме онлайн.
Статья №52 Избирательного кодекса РУз:
"По прибытии в помещение для голосования избиратель предъявляет члену участковой избирательной комиссии документ, удостоверяющий его личность, и расписывается в списке избирателей. После этого ему выдается избирательный бюллетень.
Фамилии избирателей, по каким-либо причинам не включенные в список избирателей, на основании документа, удостоверяющего личность, гражданство и местожительство избирателя, включаются в приложение к списку избирателей", напоминает International Press Centre of Election_2019.
Фамилии избирателей, по каким-либо причинам не включенные в список избирателей, на основании документа, удостоверяющего личность, гражданство и местожительство избирателя, включаются в приложение к списку избирателей", напоминает International Press Centre of Election_2019.
Выборы будут проходить на протяжении всего дня до 20:00 часов.
Зарина Хакбердиева