Международные обозреватели о выборах в Узбекистане

Ахмад Джавайид, Президент ассоциации журналистов Кувейта, главный редактор «Kuwait Times»

- Это мой второй визит в Узбекистан. 13 лет назад я участвовал в выборах в качестве международного наблюдателя. На этот раз приехал с целью освещения хода выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса , а также в областные, районные и городские советы народных депутатов.



По сравнению с предыдущими выборами в этом году страна подготовлена лучше. Внедрена система электронного голосования, повсюду развешаны баннеры.



Исходя из международного опыта можно сказать, что онлайн голосование очень удобный механизм. Прежде всего, принцип тайного голосования посредством электронного не нарушается. Во-вторых, предотвращается внешнее вмешательство.





Мне также интересно наблюдать гендерное равенство на парламентских выборах, то есть участие в них женщин . Я хочу писать статьи о выборах в Узбекистане не только в своей газете, но и в социальных сетях и на арабском языке.





Самарканд - один из редких городов исламского мира. Во время моего визита в Узбекистан, вместе с освещением политического события я планирую опубликовать замечательную историю о Самарканде.