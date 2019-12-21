Журналисты будут следить за выборами и подсчетом голосов

Самаркандское областное отделение Центральной избирательной комиссии провело пресс-конференцию, посвященную освещению выборов в Законодательную палату и местные Кенгаши. О роли журналистов в выборах под лозунгом «Новый Узбекистан - новые выборы» проинформировал заместитель председателя Самаркандской областной избирательной комиссии Рустам Юлдашев.





Согласно статьям 8 и 35 Избирательного кодекса РУз, журналисты должны участвовать в мониторинге процесса голосования, а также при подсчете голосов.





Процесс голосования является анонимным, и журналисты не имеют права заходить в избирательные кабины и спрашивать избирателя, за какого кандидата они проголосовали.





Это их политическое право. Аккредитованные зарубежные СМИ также действуют в соответствии с законодательством Узбекистана.





На вопрос, что должен делать журналист или блогер, заметивший нарушение закона, зампредседателя областной избирательной комиссии заявил, что он, в первую очередь, должен обратиться к участковой избирательной комиссии, а затем в районную, городскую и областную избирательные комиссии. В этом случае составляется акт нарушения закона, результаты голосования могут быть отменены по решению суда, а выборы могут быть перенесены.





Ранее выборы проходили с 6:00 до 20:00, однако согласно Кодексу о выборах, время голосования теперь установлено с 8:00 до 20:00.





Завтра, 22 декабря, пресс-центр проведет несколько брифингов и пресс-конференций, чтобы проинформировать СМИ о результатах. Представителям аккредитованных СМИ, интернет-сайтов в ходе сегодняшнего собрания были розданы пропуски.





Журналистам также рассказали об освещении выборов в отдаленных районах региона, порядке и культуре проведения опросов избирателей и иностранных наблюдателей. Было подчеркнуто, что должен соблюдаться объективный подход к процессам.





В конференции принял участие заместитель начальника областного транспортного управления Эргаш Муродов. Он рассказал о том, насколько будет обеспечена транспортная инфраструктура регион. В общей сложности в день выборов выделено 245 транспортных средств, в том числе 116 автобусов, 14 микроавтобусов и 115 автомобилей марки «Damas».

Они предназначены для обеспечения явки избирателей, проживающих на расстоянии 2-3 км от избирательного участка. Журналисты заявили начальнику управления о необходимости предоставления автобусных услуг до 20:00 в день выборов.

Зарина Хакбердиева