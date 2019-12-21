Нигора Садинова: родители не должны платить за камеры видеонаблюдения, устанавливаемые в школах

Начальник Самаркандского городского отделения управления народного образования Нигора Садинова рассказала о положении установки современных камер видеонаблюдения на территории школ, их финансировании и законности денежных поборов с родителей учеников на их установку.





- В этом направлении намечен ряд запланированных работ-, говорит Нигора Садинова. -Этим летом в рамках мероприятия «Безопасный город» на входах и улицах некоторых школ были установлены камеры для обеспечения безопасности учащихся. Министерство народного образования недавно разработало новый проект по установке камер в школах.

По словам собеседницы, согласно этому проекту, который называется «Безопасная школа», камеры будут установлены за счет иностранных инвестиций. Первый этап проекта в настоящее время осуществляется в Ташкенте. На втором этапе планируется установить камеры видеонаблюдения в школах Самарканда. В связи с тем, что система внедрения напрямую зависит от инвесторов, процесс их установки временно отложен.

Нигора Садинова заявила, что родители не должны платить за видеонаблюдение в школах, денежные сборы в этом плане незаконны. Если какое-либо учебное заведение будет требовать деньги с родителей, мы готовы принять все необходимые меры, добавила начальник ГорОНО.





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