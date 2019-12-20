 Министр внутренних дел Республики Узбекистан генерал-лейтенант Пулат Бободжанов провел выездной прием в Самарканде.

В ходе визита, состоявшегося в здании Самаркандского областного управления внутренних дел, состоялся прямой диалог с 52 гражданами. 12 проблем заявителей были решены на месте, 7 получили юридические разъяснения. Оставшиеся 33 взяты под контроль Министерства внутренних дел для дальнейшего законного урегулирования.

Кроме того, 4 лицам без гражданства были выданы сертификаты на постоянное проживание в стране, еще четверым гражданам были предоставлены паспорта Республики Узбекистан на льготных условиях с учетом их тяжелого социального обеспечения.

Пулат Бабаджанов побывал в недавно отремонтированном здании отделения полиции № 20 УВД области, которое обслуживает 17 МСГ по городу, 77815 горожан. Он также посетил махаллю «Балхиён», расположенную неподалеку от отделения, побеседовал с местными жителями. В тот же день 3 км дорог махалли были покрыты гравием.

Министр внутренних дел в рамках своего визита побывал в нескольких объектах. По завершению дал свои рекомендации и советы персоналу, работающему в различных сферах.