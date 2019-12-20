Сегодня в Самарканде произошло землетрясение

Как ранее сообщал телеграмм-канал ств.уз,сегодня, в 16:41, в Самарканде произошло землетрясение. Толчки продолжались чуть меньше минуты. Согласно данным Республиканского Центра Сейсмопрогностического Мониторинга в 16:39 по Ташкентскому времени (20.12.2019 в 11:39 по Гринвичу) произошло землетрясение в Афганистане. Координаты: 36,64 градуса северной широты, 70,41 градуса восточной долготы. Магнитуда М=6,5. Глубина h=202 км. Расстояние от Ташкента 524 км в южном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Ташкент: 524 км; 3 балл

Наманган: 497 км; 3 балл

Андижан: 490 км; 3 балл

Фергана: 433 км; 3 балл

Гулистан: 451 км; 3 балл

Джизак: 447 км; 3 балл

Самарканд: 451 км; 3 балл

Бухара: 628 км; 3 балл

Термез: 286 км; 4 балл

Карши: 475 км; 3 балл

Навои: 582 км; 3 балл

Ургенч: 1004 км; 2 балл

Нукус: 1128 км; 2 балл

Зарина Хакбердиева