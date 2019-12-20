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  • 20 декабрь 2019 17:36
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Сегодня в Самарканде произошло землетрясение

Как ранее сообщал телеграмм-канал ств.уз,сегодня, в 16:41, в Самарканде произошло  землетрясение. Толчки продолжались чуть меньше минуты. Согласно данным Республиканского Центра Сейсмопрогностического Мониторинга  в 16:39 по Ташкентскому времени (20.12.2019 в 11:39 по Гринвичу) произошло землетрясение в Афганистане. Координаты: 36,64 градуса северной широты, 70,41 градуса восточной долготы. Магнитуда М=6,5. Глубина h=202 км. Расстояние от Ташкента 524 км в южном направлении.
 

Сегодня в Самарканде произошло землетрясение

 

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Ташкент: 524 км; 3 балл
Наманган: 497 км; 3 балл
Андижан: 490 км; 3 балл
Фергана: 433 км; 3 балл
Гулистан: 451 км; 3 балл
Джизак: 447 км; 3 балл
Самарканд: 451 км; 3 балл
Бухара: 628 км; 3 балл
Термез: 286 км; 4 балл
Карши: 475 км; 3 балл
Навои: 582 км; 3 балл
Ургенч: 1004 км; 2 балл
Нукус: 1128 км; 2 балл
 
Зарина Хакбердиева

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