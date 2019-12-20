СамГИИЯ реализует программу «2 + 2» с университетом Чосон Южной Кореи

Реализация программ «двойных дипломов» стала логическим продолжением подписанного в июне этого года меморандума о сотрудничестве Самаркандского государственного института иностранных языков с университетом Чосон.

Процесс параллельной подготовки будущих специалистов в рамках программы 2+2 рассматривался в ходе визита южно-корейской делегации в Самарканд.

Официальная встреча с участием заместителя декана университета Чосон Хйо Сул Занга, менеджера по международным связям Им Бйюнг Чоона, проректора СамГИИЯ Ф.Рузикулова, а также начальника отдела международного сотрудничества Б.Бердиалиева прошла результативно.