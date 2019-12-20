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  • 20 декабрь 2019 13:56
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СамГИИЯ реализует программу «2 + 2» с университетом Чосон Южной Кореи

Реализация программ «двойных дипломов» стала логическим продолжением подписанного в июне этого года меморандума о сотрудничестве Самаркандского государственного института иностранных языков с университетом Чосон.

 

СамГИИЯ реализует программу «2 + 2» с университетом Чосон Южной Кореи

 

Процесс параллельной подготовки будущих специалистов в рамках программы 2+2 рассматривался в ходе визита южно-корейской делегации в Самарканд.

 

СамГИИЯ реализует программу «2 + 2» с университетом Чосон Южной Кореи

 

Официальная встреча с участием заместителя декана университета Чосон Хйо Сул Занга, менеджера по международным связям Им Бйюнг Чоона, проректора СамГИИЯ Ф.Рузикулова, а также начальника отдела международного сотрудничества Б.Бердиалиева прошла результативно.


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