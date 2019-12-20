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  • 20 декабрь 2019 10:39
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Японцы вложат $15 млн в развитие Самаркандского автозавода

Японцы вложат $15 млн в развитие Самаркандского автозаводаЯпонские Isuzu Motors и Itochu Corporationинвестируют 15 миллионов долларов в развитие Самаркандского автомобильного завода, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные "Узавтосаноат".

 

Договоренности об этом заключены по итогам узбекско-японского бизнес-форума, который прошел на днях в Токио.

 

Сотрудничество Самаркандского автомобильного завода с японскими компаниями Isuzu Motorsи Itochu Corporationначалось в 2007 году. В этот год началось серийное производство грузовиков и автобусов на базе шасси и силовых агрегатов Isuzu. Это партнерство позволило заводу значительно увеличить производство.

 

Для реализации нового проекта предприятием совместно с японскими партнерами был проработан вопрос привлечения инвестиций в размере 15 миллионов долларов. Эти средства позволят до 2021 года увеличить объем производства на заводе с 5 тысяч до 10 тысяч единиц в год. Это будут автобусы, грузовая техника и пикапы.

 

Напомним, что в январе будущего года Самаркандский автозавод начнет продажу пикапа Isuzu D-Max. Цена будет варьироваться от 270 до 380 миллионов сумов. Грузоподъемность пикапа составляет от 865 до 1100 кг.


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