В Самаркандской области 4075 избирателей проголосовали досрочно

Сегодня в Самаркандском региональном отделении Международного пресс-центра Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан состоялась пресс-конференция для журналистов. Председатель областной избирательной комиссии Салохиддин Нуриев ознакомил журналистов с результатами досрочного голосования.

Досрочное голосование закончилось 18 декабря в 18:00. В Самаркандской области насчитывается 1052 избирательных участка, с целью досрочного голосования граждане обатились в 373 участка. Всего проголосовало 4075 граждан.

На пресс-конференции также была заслушана информация официальных лиц о предоставлении бесперебойного электроснабжения и средств связи избирательным участкам, функционирующим в регионе.

Зарина Хакбердиева



