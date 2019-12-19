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  • 19 декабрь 2019 18:22
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В Самаркандской области 4075 избирателей проголосовали досрочно

Сегодня в Самаркандском региональном отделении Международного пресс-центра Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан состоялась пресс-конференция для журналистов. Председатель областной избирательной комиссии Салохиддин Нуриев ознакомил журналистов с результатами досрочного голосования.
 

В Самаркандской области 4075 избирателей проголосовали досрочно

В Самаркандской области 4075 избирателей проголосовали досрочно

 

Досрочное голосование закончилось 18 декабря в 18:00. В Самаркандской области насчитывается 1052 избирательных участка, с целью досрочного голосования граждане обатились в 373  участка. Всего проголосовало 4075 граждан.
 

В Самаркандской области 4075 избирателей проголосовали досрочно

 

На пресс-конференции также была заслушана информация официальных лиц  о предоставлении бесперебойного электроснабжения и средств связи избирательным участкам, функционирующим в регионе.
 
Зарина Хакбердиева


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