» » » Двое самаркандцев погибли при обвале грунта в Ташкенте
﻿
  • 19 декабрь 2019 14:29
  • 44

Двое самаркандцев погибли при обвале грунта в Ташкенте

Как ранее сообщал ств.уз,  спасатели обнаружили все пять тел, пропавших без вести при обвале грунта на строительстве Юнусабадской линии метро.
 

Двое самаркандцев погибли при обвале грунта в Ташкенте

 

По данным МЧС,  число погибших увеличилось еще на одного человека. Среди шести жертв двое оказались из Самаркандской области-Ихтиёр Амриддин угли, 1996 г.р., из Акдарьинского района и Зариф Каримов Тулкинович, 1981 г.р., из Пастдаргомскго района.

Правительственная комиссия оказывает всю необходимую материальную и моральную поддержку жертвам и их семьям.

Напомним, что на открытом участке строительной площадки Юнусабадской ветки метрополитена около 10 утра 18 декабря произошла аварийная ситуация – частичный обвал. Причиной ЧП стал сильный ливень.

Похожие статьи:
﻿
В Самарканде под завалами остались два человека: один погиб

В Самарканде под завалами остались два человека: один погиб

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде двое старателей погибли при самовольной раскопке золота

В Самарканде двое старателей погибли при самовольной раскопке золота

Новости Самарканда
﻿
Двое молодых людей погибли в результате аварии

Двое молодых людей погибли в результате аварии

Новости Самарканда
﻿
В ДТП под Самаркандом погибли двое человек, еще двое пострадали

В ДТП под Самаркандом погибли двое человек, еще двое пострадали

Новости Самарканда / Проишествия
﻿
В Самаркандской области преступление раскрыто по «горячим следам»

В Самаркандской области преступление раскрыто по «горячим следам»

Новости Самарканда / Проишествия
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика