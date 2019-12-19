Двое самаркандцев погибли при обвале грунта в Ташкенте

Как ранее сообщал ств.уз, спасатели обнаружили все пять тел, пропавших без вести при обвале грунта на строительстве Юнусабадской линии метро.

По данным МЧС, число погибших увеличилось еще на одного человека. Среди шести жертв двое оказались из Самаркандской области-Ихтиёр Амриддин угли, 1996 г.р., из Акдарьинского района и Зариф Каримов Тулкинович, 1981 г.р., из Пастдаргомскго района.





Правительственная комиссия оказывает всю необходимую материальную и моральную поддержку жертвам и их семьям.





Напомним, что на открытом участке строительной площадки Юнусабадской ветки метрополитена около 10 утра 18 декабря произошла аварийная ситуация – частичный обвал. Причиной ЧП стал сильный ливень.