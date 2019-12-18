Открытый диалог с сотрудниками и их родителями

18 декабря 2019 года заместитель начальника управления кадров Самаркандского областного управления внутренних дел полковник Д. К. Кабулов провел совещание с сотрудниками адресной колонии № 37 Самаркандского областного УВД и их родителями по вопросам укрепления служебной дисциплины и законодательства.

Подполковник Д. К. Кабулов отметил, что в последние годы со стороны Президента сотрудникам правоохранительных органов уделяется особое внимание.

Был перечислен ряд предоставляемых государством льгот, в частности, при приобретении доступного жилья для нуждающихся сотрудников УВД Самаркандской области.

Говорилось также о поощрении государственными наградами и премиями отличившихся работников, которые добились положительных результатов, при этом обеспечивая соблюдение дисциплины и законодательства персонала.





В ходе встречи родителям 10 примерных сотрудников были вручены благодарственные письма и ценные подарки.



