» » » Открытый диалог с сотрудниками и их родителями
﻿
  • 19 декабрь 2019 11:37
  • 48

Открытый диалог с сотрудниками и их родителями

18 декабря 2019 года заместитель начальника управления кадров Самаркандского областного управления внутренних дел полковник Д. К. Кабулов провел совещание с сотрудниками адресной колонии № 37 Самаркандского областного УВД и их родителями по вопросам укрепления служебной дисциплины и законодательства.
 

Открытый диалог с сотрудниками и их родителями

 

Подполковник Д. К. Кабулов отметил, что в последние годы со стороны Президента  сотрудникам правоохранительных органов уделяется особое внимание.
 

Открытый диалог с сотрудниками и их родителями

 

Был перечислен ряд предоставляемых государством льгот, в частности, при приобретении доступного жилья для нуждающихся сотрудников УВД Самаркандской области.
 
Говорилось также о поощрении государственными наградами и премиями отличившихся работников, которые добились положительных результатов, при этом обеспечивая соблюдение дисциплины и законодательства персонала.

В ходе встречи родителям 10 примерных сотрудников были вручены благодарственные письма и ценные подарки.


Похожие статьи:
﻿
В честь Дня работников органов внутренних дел прошло торжественное мероприятие

В честь Дня работников органов внутренних дел прошло торжественное мероприятие

Новости Самарканда / Видео Новости
﻿
Сотрудники ОВД Каттакургана пройдут внеочередную аттестацию

Сотрудники ОВД Каттакургана пройдут внеочередную аттестацию

Общество / Новости Самарканда
﻿
Министр уволил еще 6 руководящих сотрудников органов внутренних дел Самаркандской области

Министр уволил еще 6 руководящих сотрудников органов внутренних дел Самаркандской области

Общество / Новости Самарканда
﻿
Отличившихся сотрудников в службе Управления охраны области стало больше

Отличившихся сотрудников в службе Управления охраны области стало больше

Общество / Новости Самарканда
﻿
Назначен новый начальник УВД Самарканда

Назначен новый начальник УВД Самарканда

Общество / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика