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  • 18 декабрь 2019 20:42
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Студенты СамГУ встретились с Президентом страны в Японии

Президент Узбекистана  встретился со студентами Узбекистана в рамках своего официального визита в Японию.
 

Студенты СамГУ встретились с Президентом страны в Японии


Примечательно, что среди наших 30 талантливых соотечественников, обучающихся в Нагойском университете, есть два студента из Самаркандского государственного университета, сообщает zarnews.uz.

Нодир ХУШВАКТОВ, независимый исследователь кафедры «Историографии и источниковедения" СамГУ:

-Нагоя, где мы сейчас учимся, является одним из самых передовых научных и индустриальных городов Японии. Регион был подготовлен к встрече с нашим президентом на должном уровне. Японские и узбекские флаги украшали практически  каждую улицу. Около 13:00 по местному времени главу государства встретили в Нагойском университете. Наша встреча с Шавкатом Миромоновичем была очень волнительной. Президент поговорил с каждым из нас, поинтересовался учебой, условиями. Сказал, что  очень гордится нами. Подарил каждому студенту современный ноутбук.
 

Студенты СамГУ встретились с Президентом страны в Японии

 

Шахбоз САБРИЕВ, студент факультета прикладной математики СамГУ:

-Я продолжаю свое образование в университете Нагоя. Встреча с нашим Президентом стала весомым импульсом для дальнейшей учебы, придала больше энергии и энтузиазма. Мы пообещали учиться на основе нового контракта с авторитетным учреждением,  завершить учебу, стать полезными для общества людьми и, главное, оправдать доверие нашего Президента.

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