Студенты СамГУ встретились с Президентом страны в Японии

Президент Узбекистана встретился со студентами Узбекистана в рамках своего официального визита в Японию.

Примечательно, что среди наших 30 талантливых соотечественников, обучающихся в Нагойском университете, есть два студента из Самаркандского государственного университета, сообщает zarnews.uz.





Нодир ХУШВАКТОВ, независимый исследователь кафедры «Историографии и источниковедения" СамГУ:





-Нагоя, где мы сейчас учимся, является одним из самых передовых научных и индустриальных городов Японии. Регион был подготовлен к встрече с нашим президентом на должном уровне. Японские и узбекские флаги украшали практически каждую улицу. Около 13:00 по местному времени главу государства встретили в Нагойском университете. Наша встреча с Шавкатом Миромоновичем была очень волнительной. Президент поговорил с каждым из нас, поинтересовался учебой, условиями. Сказал, что очень гордится нами. Подарил каждому студенту современный ноутбук.

Шахбоз САБРИЕВ, студент факультета прикладной математики СамГУ :



