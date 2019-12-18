Студенты СамГУ встретились с Президентом страны в Японии

Президент Узбекистана встретился со студентами Узбекистана в рамках своего официального визита в Японию.
Примечательно, что среди наших 30 талантливых соотечественников, обучающихся в Нагойском университете, есть два студента из Самаркандского государственного университета, сообщает zarnews.uz.
Нодир ХУШВАКТОВ, независимый исследователь кафедры «Историографии и источниковедения" СамГУ:
-Нагоя, где мы сейчас учимся, является одним из самых передовых научных и индустриальных городов Японии. Регион был подготовлен к встрече с нашим президентом на должном уровне. Японские и узбекские флаги украшали практически каждую улицу. Около 13:00 по местному времени главу государства встретили в Нагойском университете. Наша встреча с Шавкатом Миромоновичем была очень волнительной. Президент поговорил с каждым из нас, поинтересовался учебой, условиями. Сказал, что очень гордится нами. Подарил каждому студенту современный ноутбук.
Шахбоз САБРИЕВ, студент факультета прикладной математики СамГУ:
-Я продолжаю свое образование в университете Нагоя. Встреча с нашим Президентом стала весомым импульсом для дальнейшей учебы, придала больше энергии и энтузиазма. Мы пообещали учиться на основе нового контракта с авторитетным учреждением, завершить учебу, стать полезными для общества людьми и, главное, оправдать доверие нашего Президента.