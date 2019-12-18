Дорога между ул. Дагбитской и Сиабским базаром откроется через два дня

Об этом сегодня сказал хоким области Эркинжон Турдимов во время ознакомления со строительно-ремонтными работами на улице Рудаки в Самарканде.





Несмотря на дождь, глава региона прошелся пешком от пересечения улицы Дагбитской с ул. Рудаки до территории дехканского рынка.





Напомним, что на этом отрезке в связи со сносом домов некоторое время назад было перекрыто автотранспортное движение.





Обращение местных жителей по данному вопросу было рассмотрено в ходе прямого диалога с хокимом области на вчерашней встрече в общеобразовательной школе № 10.





Э.Турдимов поручил чиновникам изучить ситуацию в этом районе и в течение двух дней организовать постоянное движение на улице, вести строительные работы, не причиняя неудобства населению.

Пресс-служба хокимията