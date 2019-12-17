Кандидат в Самаркандский областной Кенгаш народных депутатов Э.Турдимов встретился с избирателями 2-го Афросиабского избирательного округа Председатель демократической партии «Миллий тикланиш» кратко рассказал о предвыборной программе партии на 2020–2024 годы и передал слово Эркинжону Турдимову. Кандидат от партии заявил, что встреча должна проходить без высокопарных слов в форме вопросов и ответов.





Жители 2-го Афросиабского избирательного округа смогли рассказать о наболевшем. Музаффара Джахонгирова интересует, по какому принципу отбираются участники хаджа, граждане, желающие совершить паломничество. По его словам, данная процедура не столь прозрачна, как должно быть по законодательству.





Аксакалу было обещано создать комиссию, которая проведет мониторинг критериев отбора и изучит опыт других городов.

Абдухалил Хамидов, житель поделился проблемой, волнующей жителей махалли «Гиесиддин Джамшед». Во многих местах наблюдается обрыв электропроводов и кабелей и потому нужен капитальный ремонт .На вопросы участников встречи отвечали руководители областных и городских коммунальных служб. Как обещал главный инженер городского предприятия электросетей, данная проблема будет решена на протяжении 10 дней. Положительно решился и вопрос жителей по улице Сузангаранской, где были начаты работы по прокладке газопровода, но так и не доведены до конца.





Также говорилось об отсутствии асфальта на определенных внутренних дорогах, беспорядке на пересечении улиц Рудакий и Дагбитской и другом.





Как отметил Эркинжон Турдимов, только лишь за один текущий год было заасфальтировано 188 км дорог, когда за 10 лет – всего 130 км. Он принес извинения за причиненные большие неудобства гражданам из-за перекопанных дорог. Повсюду идут ремонтные работы и прокладка инженерных коммуникаций: электро-, водо- и газопроводов, канализации, которые завершатся в 2021 году.





Все высказанные проблемы граждан 2-го Афросиабского избирательного округа были взяты под контроль хокимом области. На протяжении дня встречи кандидатов и доверенных лиц кандидатов с избирателями прошли также в махалле «Пулатдархон» Акдарьинского района, в центре культуры № 6 и общеобразовательной школе № 10 города Самарканда.