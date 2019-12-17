Назначен новый директор Самаркандского филиала РГУФКСМиТ

Водитель "Нексии" выехал на "встречку" и сбил пешехода (видео)

В Самарканде после группового избиения скончался 28-летний учитель

В Самарканде в результате взрыва сгорели 7 машин

Краткосрочные отключения электроэнергии ожидаются 20 ноября с 17:30 до 22:00 часов

Женщина и ее дочь, оказавшиеся в мансарде горящего здания, были спасены сотрудниками МЧС