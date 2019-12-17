Назначен новый директор Самаркандского филиала РГУФКСМиТ

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан Азамат Эркинович Курахмедов назначен заместителем директора-исполняющим обязанности исполнительного директора Самаркандского филиала Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.
Указ о новом назначении был подписан премьер-министром Узбекистана Абдулла Ариповым 16 декабря 2019 года.
Для справки: Азамат Курахмедов работал руководителем организационно-контрольной группы администрации Самаркандской области.