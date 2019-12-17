» » » Назначен новый директор Самаркандского филиала РГУФКСМиТ
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  • 17 декабрь 2019 15:33
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Назначен новый директор Самаркандского филиала РГУФКСМиТ

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан Азамат Эркинович Курахмедов назначен заместителем директора-исполняющим обязанности исполнительного директора Самаркандского филиала Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

 

Назначен новый директор Самаркандского филиала РГУФКСМиТ

 

Указ о новом назначении был подписан премьер-министром Узбекистана Абдулла Ариповым 16 декабря 2019 года.

 

Для справки: Азамат Курахмедов работал руководителем организационно-контрольной группы администрации Самаркандской области.

 


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