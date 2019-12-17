В Самарканде состоялось превью спектакля «Король Лир»

Кому достанется все королевство легендарного короля Лира- Регане, Гонерилье или Корделие? Кого из дочерей он любит больше? Ответы на эти вопросы зрители будут искать вместе с актерами театра в новом для самаркандцев спектакле по пьесе Уильяма Шекспира «Король Лир».

Накануне в Самаркандском областном театре музыкальной драмы состоялся его предпросмотр. Классическая трагедия была написана в 17 веке. Основою сюжета трагедии было предание о короле Лире и его дочерях.

Спектакль поставлен под режиссурой заслуженного артиста Узбекистана, главного режиссера Узбекского государственного академического русского драматического театра Валихона Умарова.

В процессе превью участвовали опытные театроведы, ведущие специалисты и общественная деятельность.





Премьера окончательной версии состоится в январе 2020 года.