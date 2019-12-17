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  • 17 декабрь 2019 14:47
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В Самарканде состоялось превью спектакля «Король Лир»

Кому достанется все королевство легендарного короля Лира- Регане, Гонерилье или Корделие? Кого из дочерей он любит больше?  Ответы на эти вопросы зрители будут искать вместе с актерами театра в новом для самаркандцев спектакле по пьесе Уильяма Шекспира «Король Лир».

 

В Самарканде состоялось превью спектакля «Король Лир»

 

Накануне в Самаркандском областном театре музыкальной драмы состоялся его предпросмотр. Классическая трагедия была написана в 17 веке. Основою сюжета трагедии было предание о короле Лире и его дочерях.

 

В Самарканде состоялось превью спектакля «Король Лир»

 

Спектакль поставлен под режиссурой заслуженного артиста Узбекистана, главного режиссера Узбекского государственного академического русского драматического театра Валихона Умарова.

 

В Самарканде состоялось превью спектакля «Король Лир»

 

В процессе превью участвовали опытные театроведы, ведущие специалисты и общественная деятельность.

 

В Самарканде состоялось превью спектакля «Король Лир»

В Самарканде состоялось превью спектакля «Король Лир»


Премьера окончательной версии состоится в январе 2020 года.

 


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