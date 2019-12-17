258 многоэтажных домов вовремя не сданы в эксплуатацию

Сегодня состоялось аппаратное совещание под руководством хокима Самаркандской области Эркинжона Турдимова. На повестке дня стояло несколько вопросов.





Первая часть была посвящена проведенной работе в Самаркандской области согласно Постановлению Президента "О дополнительных мерах по расширению строительства доступных жилых домов в сельской местности и для отдельных категорий граждан». По утвержденной программе по Самаркандской области было запланировано строительство 1900 многоэтажных домов, на что было выделено 270,5 млрд.сумов. По предоставленной информации ООО «Кишлок курилиш инвест», на сегодняшний день выполнены строительно-монтажные работы на общую сумму около 290 млрд.сумов и сдано в эксплуатацию 1642 дома, а 258 - на стадии завершения. До сих пор на местах не налажены подземные инженерные коммуникации, не благоустроена близлежащая территория и внутренние дороги и многое другое. Подобная ситуация наблюдается во всех районах. Вовремя не сданы в эксплуатацию строящиеся многоэтажные дома, хотя, по плану предполагалась в сентябре текущего года.





По итогам проверки рабочей группы было выявлено, что в 13 квартирах, реализованных нуждающимся семьям, уже 2 года никто не живет и часть из них отдана квартирантам. Также зафиксированы случаи, когда жилье приобретено далеко не малоимущими семьями, а достаточно обеспеченными гражданами. Была дана команда председателю областного комитета женщин провести проверку в каждой квартире и выяснить реальное положение дел.

Далее был обсужден вопрос обслуживания жилищно- коммунального фонда в многоквартирных домах города Самарканда. Вниманию участников был продемонстрирован репортаж, где запечатлены недостатки в данной сфере. Это неработающие лифты, отсутствие детских площадок, переполненные водой подвалы и другое. Из-за несвоевременного реагирования на жалобы жителей города, увеличивающегося количества обращений граждан, работа областного управления жилищно-коммунального обслуживания признана неудовлетворительной.

Пресс-служба областного хокимията