Суд оштрафовал двух водителей из Самарканда, причастных к убийству алабая Лархана

Двое водителей из Самарканда оштрафованы в ходе процесса, инициированного Обществом защиты животных Mehr va Oqibat. Водители были участниками убийства алабая Лархана, которое несколько месяцев назад вызвало возмущение узбекистанцев, сообщает Podrobno.uz.

Очевидец происшествия сделал видеозапись, на которой видно, как молодого кобеля породы алабай намеренно пытаются задавить несколько водителей автомобилей. Позднее собаку добили сотрудники органов внутренних дел Самарканда.

На то, чтобы добиться привлечения виновных к ответственности, у зоозащитников ушло 116 дней. Однако, как пишут они сами, процесс стал для них делом принципа.

"Члены Mehr va Oqibat вместе с членами ННО "Терра" работали над этим делом. Подавали заявления, опрашивали очевидцев, навестили 15 покусанных людей, были в экспертизе, встречались с большим количеством разных людей, нашли владельцев собаки, общались с сотрудниками органов внутренних дел, обивали пороги участковых, которые менялись "со скоростью звука", работали из Ташкента, обращались в вышестоящие инстанции, постоянно писали, звонили, проверяли, требовали, но не оставляли это дело", - рассказали представители общества в своем Telegram-канале.

Процесс над двумя водителями, попавшими на видео, состоялся в Самаркандском городском суде по уголовным делам 16 декабря. Оба были признаны виновными. Суд наложил на каждого из них штраф в размере трёх БРВ (669 тысяч сумов).

"Каким бы ни было мизерным наказание, мы благодарны судье за объективное рассмотрение данного материала", - заявили зоозащитники. Однако они сообщили, что готовят второе обращение, намереваясь привлечь к ответственности этих же людей за нарушение правил дорожного движения и создание аварийной ситуации.

Также стало известно, что по инициативе Mehr va Oqibat начата прокурорская проверка действий сотрудников ОВД, которые не вызвали службу отлова, а жестоко добивали собаку самостоятельно и в итоге застрелили. Представители общества пишут, что это вызвало недовольство даже у людей, покусанных собакой, что подтверждается их заявлениями. Живую собаку можно было бы поместить в карантин, а без неё пострадавших продержали в больнице дольше.

"Мы очень надеемся, что сотрудников внутренних дел привлекут к дисциплинарной или к административной ответственности. Слишком странным было у них поведение после случившегося: враньё, оправдания и нежелание работать. Будем очень ждать результаты проверки", - говорится в сообщении Mehr va Oqibat.