На сессии областного Кенгаша народных депутатов утверждён госбюджет

Государственный бюджет Самаркандской области на 2020 год утвердили в областном хокимияте на шестьдесят восьмой сессии областного Кенгаша народных депутатов. В ней приняли участие члены Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, депутаты областного Кенгаша народных депутатов, руководители управлений и организаций и другие. Собрание вел хоким области Эркинжон Турдимов.

Впервые в текущем году госбюджет страны принимается в виде закона «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год», подписанный сенаторами 30 ноября. Документом раскрываются такие понятия, как «распорядитель бюджетных средств первого уровня», «распорядитель бюджетных средств второго уровня», «общий фискальный баланс», «территориальный распорядитель бюджетных средств».





Отмечалось, что одним из важнейших аспектов закона станут меры по обеспечению прозрачности процесса исполнения консолидированного бюджета, что, как ожидается, будет способствовать повышению ответственности государственного управленческого сектора всех уровней, укреплению бюджетной дисциплины, а также усилению роли и ответственности Кенгашей народных депутатов областей.

Согласно документу, межбюджетные трансферты, выделенные из республиканского бюджета в областной, составили 321,8 млрд. сумов.





В 2020 году доходы госбюджета прогнозируются в размере 2 трлн. 611 миллиардов сумов с ростом на 132 % по сравнению с 2019 годом, а расходы — 4 трлн. 840 млрд. или 100 % выполнение.

За счет увеличения объемов производства и количества предпринимателей, была расширена доходная база, а убытки восстановлены, и к концу года ожидается выручка до 400 млрд. сумов.

По макроэкономическим показателям области на 2020 год, рост реального ВВП прогнозируются на уровне 45 трлн.сумов, что выше на 3,9 %, индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим годом вырастет на 15,1%, производство промышленной продукции — на 6,7%, темпы роста в сельском, лесном и рыбном хозяйствах прогнозируются на уровне 2,5 %, а рост розничной торговли - 8,7 %.





Также на сессии был рассмотрен ряд вопросов. По всем приняты соответствующие решения. По окончании собрания хоким Самаркандской области призвал как депутатов, так и граждан области, принять активное участие в предстоящих выборах и отдать свой голос в построении нового Узбекистана.

Зарина Амритдинова