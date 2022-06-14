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  • 14 июнь 2022 20:38
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В Иране 112 человек пострадали в результате взрыва на заводе

В Иране 112 человек пострадали в результате взрыва на заводе112 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на заводе по производству карбоната натрия в Фирузабаде, в иранской провинция Фарс.

 

Как передает Anadolu, взрыв произошел из-за течи в одном из резервуаров на заводе по производству карбоната натрия в Фирузабаде.

 

Директор государственного центра скорой медицинской помощи провинции Фарс Мухаммед Джавад Мурадиян подтвердил, что в результате пожара, вызванного взрывом, пострадали 112 человек. Чиновник заявил, что на место происшествия были отправлены 115 карет скорой помощи, автобус и вертолет.

 

Директор центра кризисного управления провинции Фарс Халил Абдуллахи добавил, что в результате взрыва никто не погиб.

 

Из-за распространения огня на другие резервуары завода и выброса газа дорога Джем-Фирузабад была закрыта для проезда.


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