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  • 14 июнь 2022 20:17
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Беларусь намерена вступить в ШОС

Беларусь намерена вступить в ШОСБелоруссия подготовила заявку на членство в ШОС. Об этом заявил во вторник спецпредставитель президента России по ШОС Бахтиер Хакимов, сообщает ТАСС.

 

"8 числа у меня была консультация с начальником главного управления МИД Белоруссии, он дал понять, что белорусская сторона обратится с просьбой оперативно принять их в ШОС и дал понять, что подготовлено предложение президенту по подаче заявки в организацию. Как сказал мой собеседник, эта заявка проработана в межведомственном формате и одобрена Кабинетом министров республики", – сказал Хакимов на проходящем в Ташкенте заседании Совета национальных координаторов ШОС.

 

В настоящий момент Беларусь имеет статус наблюдателя в организации.

 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В организацию вошли Узбекистан, Казахстан, Китай, Россия и Таджикистан. В июне 2017 года статус государства-члена организации был предоставлен Индии и Пакистану.

 

Четыре страны имеют статус государства-наблюдателя при ШОС – Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия.

 

Шесть стран являются партнерами ШОС по диалогу - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка.


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