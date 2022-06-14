Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок, заявили в Белом доме

Действующий президент США Джо Байден планирует баллотироваться на второй срок на предстоящих выборах, которые пройдут в 2024 году. Эту информацию в эфире телеканала CNN подтвердила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Официальный представитель Белого дома отвергла опасения, что возраст или выносливость президента Джо Байдена могут стать проблемой для его заявки на переизбрание, заявив: «Это не тот вопрос, который мы должны даже задавать».

«Мы только что вернулись из Нью-Мексико, мы только что вернулись из Калифорнии ... просто посмотрите на работу, которую он делает, и посмотрите, что он делает, как он работает для американской публики», - отметила Карин Жан-Пьер.

Тем самым была опровергнута информация, ранее опубликованная СМИ, что проблемой для выдвижения на второй срок у действующего 79-летнего президента является его возраст. Жан-Пьер добавила, что в американской администрации не фокусируются на этом вопросе, а президент сосредоточен на работе для жителей США и улучшении их жизней.

«Всё, что я могу сказать, — что президент намерен делать то, что президент планирует делать»- заключила пресс-секретарь.

Напомним, в марте прошлого года экс-президент США Дональд Трамп также не исключил, что может бороться за пост главы государства на следующих выборах.

«У вас есть такая надежда. Мы любим нашу страну. Все мы многим обязаны нашей стране, но сейчас мы должны помочь ей», - говорил Трамп.