Президент России денонсировал соглашение о пенсионном обеспечении граждан стран СНГ

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения о гарантиях прав граждан стран СНГ в области пенсионного обеспечения.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации в субботу.

Соглашение было подписано в Москве 13 марта 1992 года. Его участникам являлись также Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Соглашение предусматривает, что при установлении права на пенсию гражданам каждой из стран-участниц учитывался трудовой стаж, приобретенный на территории бывшего СССР. Как отмечается в сопроводительных документах к закону, данная договоренность успешно выполнила свою задачу «по учету интересов тех поколений граждан, которые имели стаж работы в СССР».

В настоящее время ведется работа по заключению новых двусторонних соглашений в пенсионной сфере, основанных на принципе пропорциональности. Этот принцип предусматривает так называемый экспорт пенсий государством, в котором заработаны пенсионные права, в государство постоянного проживания гражданина (каждая договаривающаяся сторона в соответствии со своим пенсионным законодательством исчисляет и выплачивает часть пенсии, соответствующую страховому или трудовому стажу, приобретенному на ее территории).

В 2019 году РФ подписала новые соглашения с Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Кыргызстаном, в 2021 году - с Таджикистаном. Ведутся переговоры с Молдавией и Узбекистаном.