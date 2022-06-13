В японском аэропорту к работе приступили роботы-полицейские с искусственным интеллектом

Роботы-полицейские, оснащенные искусственным интеллектом, приступили к работе в столичном японском аэропорту Нарита. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Отмечается, что подобные роботы появились в аэропорту Нарита впервые. Внешне они напоминают небольшое транспортное средство высотой в 1,2 м. Искусственный интеллект, которым оснащены эти роботы, способен мгновенно анализировать изображение, снимаемое установленными камерами. Предполагается, что роботы будут следить за порядком в аэропорту, а также вести поиск забытых или подозрительных вещей. Роботы также оснащены динамиками и способны в случае необходимости обратиться к пассажирам с той или иной просьбой или призвать к соблюдению порядка.

Ранее схожие модели роботов-полицейских появились в столичном аэропорту Японии в преддверии летних Олимпийских Игр в Токио, однако они не были оснащены искусственным интеллектом.