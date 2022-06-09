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  • 9 июнь 2022 20:09
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В Антарктиде впервые выпал снег с частицами пластика

В Антарктиде впервые выпал снег с частицами пластикаИсследователи Кентерберийского университета пишут, что их находка — серьезная угроза континенту. Микропластик ограничивает рост, размножение и биологические функции организмов, влияет на здоровье человека. В более широком масштабе — присутствие частиц пластика в воздухе может влиять на климат, ускоряя таяние снега и льда.

 

Отмечено, что изученные образцы собрали еще в конце 2019 года с шельфового ледника Росса. В то время было мало исследований, исследующих присутствие микропластика в воздухе, и было неизвестно, насколько широко распространена эта проблема. Тогда команда была полна оптимизма и считала, что никакого микропластика в таком удаленном месте не найдет. Увы, по возвращении в лабораторию они увидели его частицы во всех 19 образцах.

 

Наличие микропластика в свежем антарктическом снегу подчеркивает степень пластикового загрязнения даже в самых отдаленных регионах мира.
Исследователи Кентерберийского университета
 
 

Образцы снега изучили методом химического анализа и рассмотрели под микроскопом. На литр растаявшего снега пришлось 29 фрагментов — это выше, чем концентрации в антарктическом морском льду. Кусочки принадлежали 13 разным видам пластика, самый распространенный — ПЭТ. По мнению ученых, микропластик мог пройти тысячи километров по воздуху.

 

И если тогда такой результат удивил исследователей, то сейчас микропластик находят везде, где только можно. Например, в легких живых людей.


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