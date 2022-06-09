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  • 9 июнь 2022 20:08
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В Испании эвакуировали более 3 тыс. человек из-за лесного пожара

В Испании эвакуировали более 3 тыс. человек из-за лесного пожараВ Испании в связи с бушующим на юге лесным пожаром эвакуировали около 3 тыс. человек, на борьбу с ним брошены почти 1 тыс. пожарных.

 

Как передает Интерфакс, пожар начался в среду на склонах горы Пухерра в автономном сообществе Андалусия. Власти приступили к эвакуации населения вечером, людей вывозили из пяти районов провинции Малага, большинство разместились у родственников или в отелях.

 

В ходе борьбы с пламенем пострадали трое пожарных, один из них с сильными ожогами доставлен в больницу Малаги.

 

Власти заявили, что военное подразделение по чрезвычайным ситуациям, которому поручено помогать гражданским силам в случае крупных инцидентов, направило в этот район 233 военнослужащих и более 80 транспортных средств.

 

В испанской метеослужбе AEMET отмечают, что в страну придет сильная жара: согласно прогнозам, температура превысит 30 градусов по Цельсию и продолжит расти в выходные.


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