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  • 9 июнь 2022 20:04
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Лавров назвал условие для переговоров Путина и Зеленского

Лавров назвал условие для переговоров Путина и ЗеленскогоГлава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров назвал условие для переговоров Путина и Зеленского.

 

Он заявил, что российская и украинская делегации должны возобновить свою работу для того, чтобы говорить о возможности встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

 

«Что касается встречи между господином Зеленским и президентом России, мы неоднократно объясняли: Зеленский хочет встречи ради встречи, у него семь пятниц на неделе. <...> Таких метаний мы наблюдаем ежедневно несколько раз и исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу», – сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров в Анкаре

 

По словам министра, мяч остается на стороне Украины с середины апреля, когда они «изменили свои подходы», изложенные в Стамбуле на встрече 29 марта.

 

В то же время, по мнению главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, и российская, и украинская сторона стремятся вернуться к переговорам по мирному урегулированию.

 

В конце мая в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом Зеленский заявил, что хочет встретиться с Путиным. Чавушоглу подчеркнул, что Анкара считает возможной встречу двух президентов и готова содействовать урегулированию кризиса.


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