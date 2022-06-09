В ВОЗ не исключили появления более опасного штамма COVID-19

Новый и более агрессивный штамм коронавирусной инфекции может появиться в любой момент. Об этом 8 июня предупредил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Ощущение, что пандемия закончилась, вполне понятно, однако оно является ошибочным. В любой момент может появиться новый и даже более опасный вариант коронавируса, тогда как большое число людей остаются незащищенными», – заявил он на брифинге в Женеве.

Гебрейесус призвал страны оставаться бдительными перед этой инфекцией. Также он подчеркнул, что в настоящее время, несмотря на достаточное количество вакцины в мире, во многих странах спроса на прививки нет.

Он привел статистику смертности от коронавируса с 30 мая по 5 июня. Из нее следует, что за этот период от COVID-19 умерли более 7 тыс. человек в мире.

«Пандемия не закончилась, и мы будем говорить об этом до тех пор, пока она не закончится», – заключил глава ВОЗ.