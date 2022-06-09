Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников из Великобритании и Марокко

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) в четверг приговорил к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, которых обвиняют в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«По результатам анализа совокупности исследованных в судебном заседании доказательств суд приходит к выводу о доказанности вины Аслина Эйдена, Пиннера Шона и Саадуна Брагима», — говорится в приговоре.

«По совокупности преступлений окончательно назначить Аслину Эйдену, Пиннеру Шону и Саадуну Брагиму в качестве наказания смертную казнь», — говорится в приговоре. Как отметил председательствующий судебной палаты, все осужденные признали вину по всем пунктам обвинения.

«Приговор может быть обжалован участниками процесса в кассационном порядке в Верховном суде ДНР через апелляционную палату в течение одного месяца со дня его провозглашения, а осужденными в тот же срок со дня вручения им перевода приговора», — сказал председательствующий коллегии.

Наемники из Великобритании и Марокко обжалуют вынесение им смертного приговора. «Желание всех троих подсудимых — обжаловать данный приговор, потому что они были не готовы услышать сегодняшнее назначение им меры наказания в виде высшей [меры], то есть смертной казни», — сказал собеседник агентства.

Верховный суд ДНР 6 июня приступил к рассмотрению по существу дела двух британцев и марокканца, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины.

В Генпрокуратуре республики ранее сообщали, что в результате полученных показаний Пиннера, Аслина и Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР «Совершение преступлений группой лиц», ст. 323 УК ДНР «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и ст. 430 УК ДНР «Наемничество». В Генпрокуратуре отмечали, что в качестве наказания в отношении наемников может быть применена смертная казнь.