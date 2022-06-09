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  • 9 июнь 2022 19:55
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Лионель Месси стал актером

Лионель Месси стал актеромАргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси снялся в сериале. Форвард сыграл эпизодическую роль во втором сезоне сериала Los Protectores («Защитники»).

 

Сюжет сериала Los Protectores связан с футболом. В сериале рассказывается судьба трех футбольных агентов, карьеры которых идут на спад, а они сами находятся в тяжелой экономической ситуации. Им приходится объединиться, чтобы спасти свой бизнес. Ну а фирма «Los Protectores» – агентство, где агенты занимаются не только финансовыми интересами своих клиентов, но и стараются оградить футболистов от соблазнов.

 

Сцену с Месси отсняли несколько дней назад. Ее можно будет увидеть в прокате в 2023 году.

 

К слову, Месси, которому 24 июня исполнится 35 лет, в прошедшем сезоне в составе «ПСЖ» забил 11 голов в 34 матчах и сделал 15 голевых передач.

 

Его контракт с «ПСЖ» завершается 30 июня 2023 года, а текущая трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 50 млн. евро. Форвард является лучшим бомбардиром своей сборной. На счету Лионеля Месси 86 мячей в 162 матчах за национальную команду.

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