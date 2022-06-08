Telegram планирует ввести платную Premuim подписку

Что же такого особенного внедрит Павел Дуров, что пользователи бесплатной соцсети захотят за это заплатить.
По данным iPhones.ru, ежемесячная подписка предоставит множество дополнительных функций:
- Удвоение всех лимитов мессенджера;
- Максимальный размер файла при загрузке увеличится с 2 до 4 ГБ;
- Отключение лимита на скорость загрузки медиа и документов;
- Конвертация голосовых сообщений в текст;
- Отключение встроенной рекламы в каналах;
- Расширенный набор реакций на сообщения;
- Премиум-стикеры с полноэкранными эффектами;
- Функция автоматического архивирования всех новых чатов;
- Уникальный значок подписчика рядом с именем;
- Анимированные аватары в списке чатов и диалогах;
- Дополнительные иконки приложения.
И хотя цена уже раскрыта, пока неизвестно, как можно будет оплатить подписку и когда она станет доступна пользователям.