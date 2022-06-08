Telegram планирует ввести платную Premuim подписку

В одной из бета-версий Telegram был намек на появление платной подписки - Telegram Premium. Чтобы пользоваться дополнительными опциями в мессенджере, придется платить $4,99 в месяц.

Что же такого особенного внедрит Павел Дуров, что пользователи бесплатной соцсети захотят за это заплатить.

По данным iPhones.ru, ежемесячная подписка предоставит множество дополнительных функций:

- Удвоение всех лимитов мессенджера;

- Максимальный размер файла при загрузке увеличится с 2 до 4 ГБ;

- Отключение лимита на скорость загрузки медиа и документов;

- Конвертация голосовых сообщений в текст;

- Отключение встроенной рекламы в каналах;

- Расширенный набор реакций на сообщения;

- Премиум-стикеры с полноэкранными эффектами;

- Функция автоматического архивирования всех новых чатов;

- Уникальный значок подписчика рядом с именем;

- Анимированные аватары в списке чатов и диалогах;

- Дополнительные иконки приложения.

И хотя цена уже раскрыта, пока неизвестно, как можно будет оплатить подписку и когда она станет доступна пользователям.