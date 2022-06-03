24-летняя жительница Индии выйдет замуж за саму себя

Это станет первым случаем сологамного брака для южноазиатской республики.

Как и любая другая будущая невеста, Кшама Бинду с энтузиазмом готовится к «самому запоминающемуся» дню в своей жизни — свадьбе, которая состоится 11 июня. Однако она сама станет своим будущим супругом, сообщает газета Times of India.

«Я никогда не хотела выходить замуж, но очень хотела быть невестой, потому и решила жениться на себе же, — прокомментировала Кшама. — Может быть, я первая в нашей стране, кто подаст пример любви к себе. Самобрак — это обязательство быть рядом с собой и безусловно любить и принимать себя».

Торжество будет включать в себя все индийские традиции, за исключением присутствия жениха. Это первый случай сологамии в западном штате Гуджарат. Невеста написала пять клятв для торжества и уже распланировала двухнедельный медовый месяц в Гоа.