Россия ограничила экспорт инертных газов, используемых для производства микросхем

Доля России на мировом рынке поставщиков неона составляет 30%. Ограничение экспорта инертных газов ударит по мировому производству микросхем.

Правительство РФ приняло постановление, которое ограничивает до конца года экспорт инертных газов, в том числе неона, аргона, гелия и других. Эти газы активно используются для производства полупроводниковой продукции, включая микросхемы. Что касается микросхем, то они используются в смартфонах, бытовой технике, автомобилях, навигационных системах и множестве самых разных отраслей.

Доля России на мировом рынке поставщиков неона составляет 30%. Экспорт газа теперь будет доступен только по решению правительства. С начала пандемии коронавируса в мире начался глобальный дефицит полупроводников — после того как Украина приостановила поставки неона с двух своих заводов.

Россия решила напомнить недружественным странам об их импортозависимости. Ограничение экспорта инертных газов ударит по мировому производству микросхем. Теперь российский Минпромторг определит, кто будет иметь доступ к неону, криптону, ксенону — ключевым и критически важным газам для производства полупроводников, более 30% которых на мировом рынке приходится на РФ.

Эксперты считают, что для многих стран это решение будет весьма чувствительным. В ответ Россия рассчитывает на конструктивный и прагматичный подход иностранных производителей к поставкам необходимой микроэлектронной продукции в страну.