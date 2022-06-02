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  • 2 июнь 2022 2:17
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Турция попросила ООН изменить название страны в документах

Турция попросила ООН изменить название страны в документахВласти Турции обратились в Организацию Объединенных Наций (ООН) с просьбой об официальном изменении названия страны на иностранных языках.

 

Соответствующее письмо министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу было направлено генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

 

В Анкаре настаивают, чтобы Турция в документах называлась Türkiye. Это написание названия страны Чавушоглу в своем письме назвал брендом. В соответствии с письмом турецкого МИД, название Türkiye необходимо использовать на всех форумах и в официальных документах, в которых упоминается Турция.

 

Английское название страны Turkey в Анкаре считают неблагозвучным. Это объясняется тем, что в английском языке это слово означает индейку.


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