Турция попросила ООН изменить название страны в документах

Власти Турции обратились в Организацию Объединенных Наций (ООН) с просьбой об официальном изменении названия страны на иностранных языках.

Соответствующее письмо министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу было направлено генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

В Анкаре настаивают, чтобы Турция в документах называлась Türkiye. Это написание названия страны Чавушоглу в своем письме назвал брендом. В соответствии с письмом турецкого МИД, название Türkiye необходимо использовать на всех форумах и в официальных документах, в которых упоминается Турция.

Английское название страны Turkey в Анкаре считают неблагозвучным. Это объясняется тем, что в английском языке это слово означает индейку.