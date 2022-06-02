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  • 2 июнь 2022 2:10
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США передали Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS

США передали Киеву реактивные системы залпового огня HIMARSПрезидент США Джо Байден объявил об оказании очередной военной помощи Украине, включающей поставки реактивных систем залпового огня HIMARS. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

 

«Сегодня я объявляю о новом значительном пакете военной помощи, чтобы оказать своевременную и необходимую поддержку украинским военным», — заявил Байден.

 

Это позволит предоставить Киеву передовые вооружения, в том числе американские системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним, отметил он.

 

Благодаря дополнительному финансированию на нужды Украины, согласованному в конгрессе, Соединенные Штаты смогут продолжать поставлять Украине больше оружия для обороны, добавил он.

 

Пентагон уточнил, что в пакет военной помощи на $700 млн, помимо РСЗО и снарядов к ним, также войдут пять противоартиллерийских радаров, две радиолокационные станции, 1 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и 50 ракетных пусковых установок, 6 тыс. единиц противотанкового оружия, 15 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, четыре вертолета Ми-17, 15 тактических машин, а также запчасти и снаряжение.


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