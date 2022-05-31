В Турции объявили о фиаско США в экономической войне

Обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер заявил о провале экономической агрессии США против России и Китая. Об этом передает РИА Новости.

Как сообщил автор статьи, "тотальные санкции" американских политиков не сработали из-за непонимания устройства России, которая в ответ сосредоточила все силы на строительстве национальной экономики.

Обозреватель перечисляет страны, которые Вашингтон не сумел повести за собой в экономической войне против Москвы.

"США не смогли приструнить другие страны. Они не сумели заставить развитые европейские экономики во главе с Германией ввести энергетические санкции, да и коснувшиеся зерна ограничения, судя по всему, будут сняты. Им не удалось убедить Саудовскую Аравию сотрудничать с ними в целях контроля над энергетическими рынками. У них не получилось "заблокировать" крупных покупателей, таких как Китай, Индия, Южная Корея и Турция", - отмечается в статье.

По мнению автора публикации, собственные инициативы привели США к сложной финансовой ситуации.

"Американская экономика в первом квартале 2022 года сократилась на полтора процента! Однако в первом квартале ожидался рост на 1,1%. С другой стороны, в США бьет рекорды инфляция. Годовая инфляция выросла с 7,9% в феврале до 8,5% в марте, превысив ожидания, и достигла 40-летнего максимума. А Федеральная резервная система США в начале этого месяца повысила ключевую процентную ставку до одного процента годовых", - напоминает Гюллер.

В то же время доходы России от продажи энергоресурсов только в апреле выросли наполовину по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, подчеркивается в статье.

Заканчивается аналитический обзор сообщением об укреплении российского рубля.

"Российский рубль, вопреки ожиданиям США, укрепился относительно доллара. Курс к доллару, который до спецоперации на Украине составлял около 77 рублей, 6 марта, с первым шоком от санкций, достиг 114, а 3 апреля вновь вернулся к показателям, которые были до начала спецоперации. После этого российская валюта крепла с каждым днем, и 22 мая этот показатель снизился до 57. Таким образом, с начала года рубль прибавил 30% относительно доллара и достиг самой высокой отметки за последние четыре года", - заключает автор издания.