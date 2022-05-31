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  • 31 май 2022 20:31
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Крупные страны Евросоюза выступили против статуса кандидата Украины в ЕС

Крупные страны Евросоюза выступили против статуса кандидата Украины в ЕСПочти все крупные страны-члены Евросоюза выступают против статуса кандидата Украины в ЕС, и его предоставление в настоящее время не предвидится из-за такой оппозиции. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита ЕС заявил премьер-министр Италии Марио Драги, передает ТАСС.

 

«Я поддерживаю с самого начала вхождение Украины в ЕС. Все крупные страны ЕС возражают против статуса кандидата Украины в ЕС, исключая Италию», — пояснил он.

 

Драги уточнил, что при этом Еврокомиссия рассматривает введение ускоренной процедуры.

 

Ранее стало известно о новых препятствиях для вступления Украины в ЕС — в частности, Греция и Кипр выступили против ускоренного порядка данного процесса. Аналогичную позицию высказали власти Финляндии.

 

Двумя днями ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте должен внести ясность в позицию страны по поводу вступления республики в ЕС. Он заверил, что страна уже готова стать частью организации, и пообещал провести все необходимые реформы.


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