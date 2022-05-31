» » » С 1 июня власти Шанхая отменят двухмесячный карантин
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  • 31 май 2022 20:30
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С 1 июня власти Шанхая отменят двухмесячный карантин

С 1 июня власти Шанхая отменят двухмесячный карантинКак сообщает Кyodonews, финансовый и коммерческий центр Китая с населением около 25 млн человек был «заблокирован» поэтапно с 28 марта на фоне распространения варианта коронавируса «омикрон».

 

Требуя от граждан иметь отрицательный сертификат ПЦР-теста, взятого в течение 72 часов, для входа в общественные места, муниципальные власти заявили, что «в настоящее время эпидемическая ситуация в Шанхае эффективно контролируется и продолжает улучшаться».

 

По данным китайских органов здравоохранения, в Шанхае число ежедневных новых случаев заражения составило 67 в воскресенье, что является самым низким показателем с начала карантина.

 

В последние недели власти Шанхая смягчили некоторые правила, но общественный транспорт оставался закрытым, большинству жителей было разрешено выходить на улицу только в некоторых районах.


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