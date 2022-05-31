The Times: британцев предупредили об отключении света зимой

Газета The Times предупредила об отключении миллионам семей страны электроэнергии и дефицита газа в случае сокращения поставок российских энергоносителей. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.

По данным газеты, власти страны подготовили "разумный" сценарий наихудшего развития событий. Согласно этому плану, с нормированием подачи электроэнергии столкнутся шесть миллионов домовладений.

Издание опубликовало график отключений. "Отключение электричества будет производиться в будни в часы пик - с 7:00 до 10:00 и с 16:00 до 21:00", - информирует The Times. Такие меры могут привести к резкому удорожанию энергоносителей и падению прогнозируемого ВВП в ближайшие годы.

Помимо этого, возможно введение ограничений на промышленное использование газа, в том числе на газовых электростанциях.

Ранее стало известно, что в Великобритании миллионы семей столкнулись с беспрецедентным ростом тарифов на электричество и газ на 700 фунтов в год после повышения в начале апреля ценового порога на энергию на 54 процента.

Как прокомментировал глава энергорегулятора Ofgem Джонатан Бреарли, ценовой порог на электричество и газ в стране увеличится еще на 830 фунтов.