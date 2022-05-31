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  • 31 май 2022 20:25
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The Times: британцев предупредили об отключении света зимой

The Times: британцев предупредили об отключении света зимойГазета The Times предупредила об отключении миллионам семей страны электроэнергии и дефицита газа в случае сокращения поставок российских энергоносителей. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.

По данным газеты, власти страны подготовили "разумный" сценарий наихудшего развития событий. Согласно этому плану, с нормированием подачи электроэнергии столкнутся шесть миллионов домовладений.

 

Издание опубликовало график отключений. "Отключение электричества будет производиться в будни в часы пик - с 7:00 до 10:00 и с 16:00 до 21:00", - информирует The Times. Такие меры могут привести к резкому удорожанию энергоносителей и падению прогнозируемого ВВП в ближайшие годы.

 

Помимо этого, возможно введение ограничений на промышленное использование газа, в том числе на газовых электростанциях.

 

Ранее стало известно, что в Великобритании миллионы семей столкнулись с беспрецедентным ростом тарифов на электричество и газ на 700 фунтов в год после повышения в начале апреля ценового порога на энергию на 54 процента.

 

Как прокомментировал глава энергорегулятора Ofgem Джонатан Бреарли, ценовой порог на электричество и газ в стране увеличится еще на 830 фунтов.


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